Niets ontgaat de mensen in de TT-meldkamer

In het zenuwcentrum zitten onder meer de politie en de EHBO. "Maar ook het social mediateam, het mobiliteitsteam en het informatieknooppunt zitten hier. We hebben een breed scala aan functionarissen", vertelt zenuwcentrumvoorzitter Leandros de Jong.Vanuit dat kloppend hart wordt alles gemonitord. In de hele stad hangen camera's, om alles in de gaten te houden. Bijvoorbeeld de bezoekersstromen. Officieel heet zoiets crowdmanagement. "Er zit ook een veiligheidsplan achter, daarnaast hebben we risicoanalyse gemaakt met allerlei maatregelen." Een centralist moet de beelden duiden. "Die kan aangeven wat er gebeurt op een plein en of zo'n plein vol raakt", aldus De Jong.Vanaf welke kant komen de mensen? Wat doen ze precies? Waar gaan ze daarna naartoe? Alles wordt in het zenuwcentrum gemonitord. "We hanteren een soort stoplichtmodel", verduidelijkt De Jong. "Bij groen is alles oké, bij oranje is er aandacht en bij rood nemen we maatregelen."Hoewel de camera's er alleen zijn om de bezoekersstromen in de gaten te houden, kun je er natuurlijk veel meer op zien. Zoals vechtpartijen. "De camera's hangen er niet voor de opsporing. Maar dat wij er ook andere dingen op zien en daarop reageren, dat gebeurt absoluut."In de centrale meldkamer wordt volgens De Jong ook steeds vooruit gekeken. "Stel: het is 22.00 uur 's avonds, maar om middernacht staat er een optreden gepland op het Koopmansplein. Wat is dan het huidige beeld? Moeten we dingen anders doen? Zo probeer je steeds een uur of twee vooruit te kijken."Vanuit de meldkamer kunnen de bezoekers ook geïnformeerd worden, bijvoorbeeld als een plein vol is. "Er staan allemaal LED-schermen voor reclame-uitingen, maar daar kunnen we ook boodschappen op plaatsen. Dan geef je sturing aan de loopstromen." Dat werkt, stelt De Jong. "De cameracentralist kijkt ook of het effect heeft. Bovendien hebben we ook beveiligers en agenten in de stad lopen, dus we kijken ook of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden."Op crisissituaties zijn ze ook voorbereid. "Er hangt hier een rode lamp", legt De Jong uit. "Als we een situatie krijgen waarbij het er echt om gaat, gaat de lamp aan en wordt de ruimte hier leeggemaakt."