OM eist negen jaar cel voor verstikken Duitse studente Emmen

Volgens het OM verstikte de man vorig jaar op 3 september in Emmen een Duitse studente met een kussen. De officier van justitie gaat uit van doodslag, omdat er sprake was van doelbewust handelen waarbij hij tijd had om zich te kunnen bedenken.N. en het slachtoffer woonden op dat moment in hetzelfde appartement. Beiden studeerden aan de NHL Stenden in Emmen. N. belde die vroege ochtend zelf het alarmnummer 112 en riep dat hij een vriendin had vermoord. De politie vond het lichaam van de vrouw naast haar bed en probeerden haar vergeefs te reanimeren. Het slachtoffer had een steekwond in haar hals.Het OM verwijt de man dat hij de vrouw met een mes in haar hals stak en haar met een kussen smoorde. Het was een ongeluk, zei N. eerder tegen de rechters. Hij wilde dat ze stopte met schreeuwen.Eigenlijk zou de rechtszaak op vrijdag 14 juni plaatsvinden. De zaak werd uitgesteld omdat Michael N. op weg naar de rechtbank onwel werd. Na enkele dagen in het ziekenhuis ging hij terug naar de gevangenis. Vandaag verscheen hij in zijn rolstoel op de zitting.