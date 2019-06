OM eist negen jaar cel voor verstikken Duitse studente Emmen [update]

Volgens het OM verstikte de man vorig jaar op 3 september in Emmen een Duitse studente met een kussen. De officier van justitie gaat uit van doodslag, omdat er sprake was van doelbewust handelen waarbij hij tijd had om zich te kunnen bedenken.N. en het slachtoffer woonden op dat moment in hetzelfde appartement. Beiden studeerden aan de NHL Stenden in Emmen. N. belde die vroege ochtend zelf het alarmnummer 112 en riep dat hij een vriendin had vermoord. De politie vond het lichaam van de vrouw naast haar bed en probeerden haar vergeefs te reanimeren. Het slachtoffer had een steekwond in haar hals.Het OM verwijt de man dat hij de vrouw met een mes in haar hals stak en haar met een kussen smoorde. Het was een ongeluk, zei N. tegen de rechters. Hij wilde dat ze zou stoppen met schreeuwen. Twee pathologen stelden vast dat de steekwond in de hals niet dodelijk was. Volgens een patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kan de studente ook zijn overleden aan de gevolgen van hartritmestoornissen of een afwijking aan haar kransslagader.De hartritmestoornis kan zijn ontstaan door stress, stelde de deskundige vast. "De stress is het gevolg van de handelingen van verdachte", zei de officier van justitie. Voordat N. het alarmnummer belde, zocht hij op zijn telefoon naar informatie over zelfmoord. Dit past volgens de officier van justitie bij de verklaring van de man dat hij zelfmoord wilde plegen en geen plan had om de vrouw te doden.Bij N. zijn stoornissen geconstateerd, maar die speelden geen grote rol tijdens het plegen van het delict. De officier vindt dat hier sprake is van licht verminderde toerekenbaarheid van de verdachte.Eigenlijk zou de rechtszaak op vrijdag 14 juni plaatsvinden. De zaak werd uitgesteld omdat Michael N. op weg naar de rechtbank onwel werd. Na enkele dagen in het ziekenhuis ging hij terug naar de gevangenis.Vandaag verscheen hij in zijn rolstoel op de zitting. N. hoorde het verhaal van de officier gelaten aan. Hij werd daarna in zijn rolstoel de zittingszaal uitgerold. Hij werd opnieuw onwel. N. kampt sinds zijn aanhouding aan een Post Traumatisch Stresssyndroom (PTSS). Hij lag in de boeien toen hij toekeek hoe Leonore werd gereanimeerd. Dit heeft de man als traumatisch ervaren. Hij lijdt aan flashbacks en gebruikt medicatie.