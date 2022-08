Echtpaar voor rechter voor plunderen bankrekening bejaard echtpaar Gees

Het stel zou in de periode van 2010 tot 2013 ruim een ton hebben verduisterd van dit echtpaar, dat inmiddels is overleden. Nabestaanden deden in 2014 aangifte. Het Openbaar Ministerie (OM) wilde die zaak eerst niet opnemen, maar de familieleden startten een klachtprocedure bij het gerechtshof. Het hof oordeelde dat het OM toch tot vervolging moest overgaan.

In hoger beroep werd hun straf bijgesteld naar bijna anderhalf jaar cel, omdat de zaak zo lang had geduurd. Het hof besliste wel dat de twee de nabestaande van het slachtoffer in Haren 2,5 ton moesten terugbetalen. Het 98-jarige slachtoffer stierf in 2015 en haar bankrekening was helemaal leeggehaald. Het stel kwam in juni van dit jaar op vrije voeten en vond hun onderkomen in Drenthe.