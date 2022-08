28-jarige man uit Odoorn raakt gewond bij ongeval op N34 bij Eext

Op de N34 is een auto op de kop tegen een boom in de berm beland, na een eenzijdig ongeval tussen Gieten en Anloo. Een traumahelikopter kwam ter plaatse voor de hulpverlening.

Het slachtoffer, een 28-jarige man uit Odoorn, is naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. De politie meldt dat hij 'ernstig gewond' is geraakt. Twee hulpverleningsvoertuigen uit Groningen kwamen ook ter plaatse, maar hoefden uiteindelijk niet ingezet te worden.