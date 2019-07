Op pad in de Drentse natuur: zwemmen in de buitenlucht

Ten zuiden van het dorp Hoogersmilde ligt een met water gevuld zandgat omringd door bomen. Het gat is ontstaan door jaren van zand zuigen voor de nabij gelegen kalkzandsteenfabriek. Door de diepte van het meer en het donkergroene mineraal glauconiet kleurt het water blauwgroen. Naast het 300 meter lange zandstrand zijn toiletten aanwezig en in de zomer kun je er een versnapering kopen. Toegang tot het Blauwe Meer bedraagt € 2,50 . Neem wel contant geld mee.Midden in het Drents-Friese Wold in de buurt van het Appelscha ligt het Canadameer of Aekingermeer. Ook dit meer is ontstaan als gevolg van de zandwinning in het gebied. In dit geval voor de aanleg van de provinciale weg tussen Emmen en Assen, de N381. In het midden van het meer ligt een klein eiland. Pas goed op als je een rondje zwemt want het meer is op sommige plekken erg diep. Het zandstrand is zo'n tien meter breed. Toiletten zijn niet aanwezig.In de Boswachterij Sleenerzand ligt de vier hectare grote zwemplas Kibbelkoele. Ook deze plas is ontstaan door de zandwinning ten behoeve van de N381. Het strand loopt om de hele plas heen en er zijn toiletten aanwezig. Omdat de bodem langzaam afloopt en het er niet diep is, is deze plas erg geschikt om met het hele gezin naartoe te gaan.Een andere zwemplas waar je met het hele gezin naartoe kunt, is de recreatieplas Ter Horsterzand. Het zandstrand is zo'n twintig meter breed en de diepte van de plas is niet meer dan één meter. De plas ligt tussen Beilen en Spier in natuurgebied Ter Hosterzand dat deel uitmaakt van de Boswachterij Dwingeloo. Lekker zwemmen midden in de bossen dus. Er zijn geen toiletten aanwezig.Misschien ken je deze plas van de nieuwsjaarsduik waarmee dappere mensen het nieuwe jaar inluiden. In de zomer kun je er heerlijk zwemmen zonder dat je de kou hoeft te trotseren. De vijftien hectare grote Klinkenvlierseplas ligt aan de rand van Coevorden. De plas is maximaal vijftien meter diep en er ligt een drijflijn die één meter diepte aangeeft. Langs een deel van de oevers loopt een zandstrand, de rest is met gras begroeid. Er zijn toiletten aanwezig.Meer informatie over deze en andere zwemplassen in Drenthe vind je op drenthe.nl . Ga voor actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater naar zwemwater.nl