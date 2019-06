Politie onderzoekt doodgeschoten ooievaarskuiken

De politie onderzoekt de dood van een ooievaarskuiken in De Wijk. Afgelopen week werd er een jonge ooievaar met kogels in zijn lijfje aangetroffen in een nest. Een ander kuiken is spoorloos.

Eerder deze week meldde Dagblad van het Noorden dat er geschoten was op het nest. Frits Koopman van het verderop gelegen ooievaarsstation De Lokkerij in De Wijk bevestigt dat.Tegen het dagblad zegt hij te vermoeden dat er met hagel is geschoten. "Dan vuur je in één keer heel veel kogeltjes af. Het dode kuiken had in elk geval vier inslagen, zoals dat heet", legt hij uit. "Met zeven weken kunnen ooievaarskuikens nog niet vliegen. Misschien is het tweede kuiken ook geraakt, uit het nest gekukeld en door een mens of dier meegenomen.''Bij de politie werd melding gedaan van het incident, inmiddels loopt een onderzoek. "We kijken of mensen in de buurt wat gezien of gehoord hebben, daar zijn we nu mee bezig", zegt een woordvoerder. Ook wordt het dode dier onderzocht. "Tot nog toe hebben wij geen tips gehad."