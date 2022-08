Dwingeloo is klaar voor maanmissie: 'Alle hens aan dek'

Dwingeloo is helemaal klaar voor de maanmissie die vandaag de lucht in gaat. Niet vanuit Dwingeloo overigens, maar vanuit Florida.

In de Verenigde Staten gaat een nieuwe generatie raket naar de maan. Bij CAMRAS in Dwingeloo wordt deze missie gevolgd met de radiotelescoop. "Tijdens het volgen, zijn in de telescoop altijd ten minste twee operators aanwezig", zegt Tammo Jan Dijkema, vrijwilliger bij CAMRAS. "Voor CAMRAS is het dus even alle hens aan dek. Maar voor een maanmissie doen we dat graag."

Onbemand

Het gaat om een testvlucht van NASA. Hierna volgt in 2024 een bemande vlucht rond de maan. Pas in of na 2025 zullen er waarschijnlijk weer echt twee astronauten op de maan landen. Voor die missie heeft de NASA dertien gebieden bekendgemaakt waar geland kan worden.

Nu gaat het nog om dummypoppen aan boord van de raket. Zij draaien een paar rondes om de maan. Na ruim een maand moet de raket weer veilig in zee landen.

Het is de bedoeling dat in 2025 de astronauten op de zuidpool van de maan rondlopen. In de jaren 60 konden astronauten alleen landen in gebieden rond de evenaar van de maan vanwege technische beperkingen van de ruimtevaartuigen destijds.

Radiosignalen

In de testvlucht zitten ook meerdere kleinere satellieten. "De spectaculairste die meegaat, heeft als ambitieus experiment om te landen op de maan. Deze Japanse satelliet, genaamd Omotenashi, weegt maar 12 kilo en is nauwelijks groter dan een schoenendoos", aldus Dijkema. Deze satellieten worden onderweg naar de maan geschoten. "Met dat formaat is het een enorme uitdaging om in de juiste baan te komen en voldoende af te remmen. Aan boord is een airbag om te zorgen dat de 'lander' de geplande impact met 100 kilometer per uur overleeft."

Vanuit de satelliet als de lander worden radiosignalen naar aarde gestuurd. "Die radiosignalen van Omotenashi zijn erg zwak, en dus zijn er gevoelige antennes nodig om ze op te vangen. Daarvoor vertrouwt het Japanse team op onder andere Dwingeloo." De radiotelescoop in Dwingeloo kan die signalen namelijk wel opvangen. "De landing van Omotenashi gebeurt als het goed gaat vijf dagen na de lancering."

De NASA heeft een oproep gedaan aan iedereen met een schotel van 9 meter of groter om het signaal op te vangen en te delen. De telescoop van Dwingeloo heeft een diameter van 25 meter. Alle metingen deelt het team via de website.

Lancering