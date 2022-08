Wat vind jij: Ik ben flink aan het bezuinigen

Door de fors gestegen energieprijzen en de oorlog in Oekraïne is het leven in een jaar tijd ruim 10 procent duurder geworden. Het is voor veel mensen aanleiding om rigoureus in hun huishoudboekje te snijden, blijkt uit onderzoek door marktonderzoekbureau Panel Inzicht waar het Algemeen Dagblad vanochtend over schrijft.