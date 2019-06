Quartararo begint goed aan Drents weekend

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Met 1.33,09 was hij een van de twee coureurs die onder de 1.34 minuten doken. Die andere was Maverick Viñales, die tot nog toe een vrij onopvallend seizoen rijdt. Hij was 0,07 seconde langzamer dan Quartararo.De 20-jarige Quartararo wil in Assen de lijn van de afgelopen weken doortrekken. Hij debuteert dit jaar in de MotoGP, na een tiende plaats in de Moto2 vorig seizoen, maar werd vorige week in Barcelona al tweede en staat momenteel knap zevende in de WK-stand.Danilo Petrucci, de nummer vier in de WK-stand, ging in zijn vierde ronde onderuit. Hij kon zijn machine in Meeuwenmeer niet onder controle houden toen zijn achterwiel begon te stuiteren en gleed onderuit. Later in de training kwam hij de baan weer op en in de slotfase reed hij nog de derde tijd.Ook Jorge Lorenzo ging onderuit. De Spanjaard gleed tussen Ruskenhoek en Stekkenwal van de baan en kwam met nog een paar minuten op de klok niet meer in actie. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog onduidelijk wat hem mankeert.Tienvoudig TT-winnaar Valentino Rossi kwam moeizaam op gang. Hij reed lange tijd niet onder de 1.36 en zette aan het einde van de training met 1.34,74 de twaalfde tijd neer.De tweede vrije training in de MotoGP is om 14.10 uur.