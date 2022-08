Drentse woning gemiddeld 24.000 euro meer waard dan vorig jaar

De gemiddelde waarde van een Drentse woning is dit jaar met 24.000 euro toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2021 lag de WOZ-waarde in onze provincie op 230.000 euro, begin dit jaar op 254.000 euro.

Binnen Drenthe is in gemeente Assen de stijging het sterkt. Daar is een woning gemiddeld 238.000 euro waard, bijna 13 procent meer dan vorig jaar. In Westerveld was de toename relatief gezien het minst sterk met zo'n 8 procent. Noordenveld is de enige Drentse gemeente waarvan geen cijfers bekend zijn.