Zware valpartij Ekky Pratama ontsiert Moto2-training

Sam Lowes heeft vanochtend de snelste tijd gereden in een ontsierde eerste vrije training in de Moto2. Bo Bendsneyder is nog ver verwijderd van zijn top-10-ambitie.

Met nog 35 minuten op de klok werd de training stilgelegd. De Indonesiër Dimas Ekky Pratama was onderuit gegaan en bleef liggen in het grind. Hij werd met de ambulance naar de medische post gebracht en was op dat moment bij bewustzijn. Het is onduidelijk hoe het momenteel met hem is.Na ongeveer een kwartier werd de training hervat. Lowes was met 1.38,15 nipt de snelste. Slechts 0,006 was het verschil met Lorenzo Baldassarri. WK-leider en winnaar van de afgelopen drie races Alex Marquez zat op 0,08 seconde van Lowes op plek vijf.De verschillen in de Moto2 zijn klein. Bo Bendsneyder, de enige vaste Nederlandse WK-coureur, reed slechts 0,79 seconde langzamer dan Lowes, maar toch kwam de Rotterdammer met zijn tijd niet verder dan plek 21.De tweede vrije training in de Moto2 is om 15.10 uur.