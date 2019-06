Kornfeil snelste in Moto3-training, WK-leider Canet baalt

Jakub Kornfeil is deze TT tot nu toe de snelste rijder in de Moto3. De Tsjech reed in de tweede vrije training een snelste ronde van 1.41,78 minuten.

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Op slechts 0,09 seconde zette Tony Arbolino de tweede tijd neer, gevolgd door Niccolò Antonelli op 0,11 seconde.De leider in de tussenstand om het kampioenschap Aron Canet beleefde een slechte eerste dag. Ook in de tweede vrije training reed hij zich niet bij de eerste veertien (die zich rechtstreeks plaatsen voor de pole-kwalificatie). Daardoor is er morgenochtend, als de baan waarschijnlijker kouder is dan vanmiddag en snelle tijden lastiger te rijden zijn, werk aan de winkel voor de Spanjaard.Ryan van de Lagemaat, die last heeft van een rugblessure, reed een snelste ronde van 1.45,44. Daarmee was hij de langzaamste van het veld, maar het gat met de snelste coureur was wel zo'n 0,2 seconden kleiner voor de wildcardrijder.Morgen om 9.00 uur is de derde vrije training in de Moto3, gevolgd door de kwalificatietrainingen vanaf 12.35 uur.