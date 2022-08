Artsen zonder Grenzen: 'Druk weekend' achter de rug in Ter Apel

Artsen zonder Grenzen (AzG) is ook afgelopen weekend druk geweest met zorgbehandelingen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes en astma hadden hulp nodig, en opnieuw werd iemand met hartproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Dat zegt AzG-directeur Judith Sargentini.

"Als je voor de poort ligt, dan is het erg moeilijk om aan medische hulp te komen", constateert Sargentini, die haar AzG-troepen vanaf donderdag in actie laat komen. Niet eerder was de noodhulporganisatie actief in Nederland.

"Het Rode Kruis deed wat het kon, maar zij hebben geen dokters. En het COA en de GGD zeggen: zolang je niet binnen bent (in het aanmeldcentrum, red.) dan hoeven wij niet voor je te zorgen."

Slechte voorzieningen

Verder zijn de omstandigheden in Ter Apel nog altijd zwaar onder de maat, volgens Sargentini. "Het is er vies, er zijn onvoldoende dekens, geen matrassen en mensen krijgen tweemaal per dag te eten", veroordeelt Sargentini de situatie waarin asielzoekers verkeren. "Vrijdag kwam de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kijken, en heeft toen enorm aan de alarmbel getrokken, waardoor die avond veel mensen ergens binnen konden slapen."

Afgelopen nacht werd voor vijfhonderd noodopvangplekken gezorgd, waardoor er geen mensen buiten hoefden te slapen. Een enkeling koos om dat alsnog te doen.

Ondanks de grotere bereidwilligheid van gemeenten om de afgelopen dagen noodopvang aan te bieden, roept de asielcrisis volgens Sargentini om lange termijnbeleid. "Het zijn kortdurende oplossingen, terwijl mensen een asielprocedure en een rustige plek nodig hebben. Dus niet 's avonds in een bus worden gehesen, want dat heeft niks met rust en gezondheid te maken."

Veiligheidsberaad

Bij Zoutkamp komt een speciale opvanglocatie voor asielzoekers, waar vijf- tot zevenhonderd opvangplekken beschikbaar zijn. De locatie tegenover de Willem Lodewijk van Nassaukazerne is bedoeld als wachtportaal om de druk op het overbelaste aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten.