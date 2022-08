LTO: 'Wijs specifieke gebieden aan waar de wolf kan verblijven'

De wolf mag alleen in apart aangewezen gebieden verblijven, waar voldoende wild is waar het dier op kan jagen. In gebieden waar de wolf niet goed kan leven moet hij weg. Dat wil LTO Noord, die de noodklok luidt nu steeds meer schapen, kalveren en andere dieren slachtoffer lijken te worden van wolvenaanvallen.

"Het is ontzettend pijnlijk om te zien. Boeren zorgen goed voor hun dieren. Als er dan een wolf komt die je schaap of kalf helemaal bebloed achterlaat, is dat een vreselijk beeld. We willen dat daar wat aan gebeurt", aldus LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins. Volgens hem zijn er dit jaar al vijftig zogeheten landbouwhuisdieren aangevallen, zoals schapen, kalveren en pony's.

De aanvallen op vee ondermijnen het draagvlak voor de wolf, vindt Bruins. Daarnaast leiden ze tot onrust. "Dit zou je niet moeten willen. Mensen maken zich oprechte en terechte zorgen, want dit gaat door merg en been en loopt enorm uit de hand."

Verjagen

De landbouworganisatie pleit voor verjaging in gebieden waar de wolf veel leed veroorzaakt. Vanwege regelgeving is dat momenteel niet toegestaan, maar de rasters die nu worden gebruikt, werken volgens LTO niet goed genoeg om vee te beschermen. Europa zit aan de knoppen om de regelgeving rond de wolf te wijzigen, zodat veehouders geen aangevreten of dode dieren meer aantreffen.

Volgens Bruins ligt de bal daarom bij Brussel, en niet bij veehouders die telkens met het probleem worden geconfronteerd. "Denk na over alternatieven."

Hij acht het mogelijk om wolven binnen een aangewezen gebied te houden. "Dat lukt ook in de Veluwe ook met meerdere diersoorten, bijvoorbeeld door het gebruik van rasters bij de Schotse Hooglanders."

In onze provincie sloeg de wolf in de afgelopen tijd meerdere keren toe. Niet alleen schapen- en geitenhouders zijn de dupe, ook koeien in Wapserveen zouden een prooi zijn geworden. Uit DNA-onderzoek van BIJ12 moet nog blijken of de wolf daadwerkelijk de dader was.

Brief uit Westerveld