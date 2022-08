Hoeveel natuurlijke verdedigingswerken zijn er nog in Drenthe?

"Bij ons in Schoonebeek hebben we de Katshaarschans, in Emmen spreekt men over de Emmerschans. Hoeveel schansen zijn er in Drenthe?" Het mag duidelijk zijn dat het hier niet gaat om skischansen of springschansen, maar om oude verdedigingswerken in het landschap.

Arjan Klingenberg uit Schoonebeek is geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn dorp en de provincie, en stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit!.

Schansen als verdediging

Laten we eerst eens kijken wat een schans eigenlijk is. Het is een voormalig militair verdedigingswerk, gemaakt van afgegraven grond. Vaak was de schans nog omringd met een gracht, zo is te lezen op de website van het Drents Landschap . Een schans was bedoeld als natuurlijk obstakel tegen de vijand.

Veel schansen zijn aangelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog en stonden op strategische plaatsen. In Drenthe waren dit belangrijke punten op de wegen die vanaf de zandgronden door het veen liepen. Als een verdedigingswerk groter was en bewoond werd, dan noemde men dat een vesting. Coevorden was bijvoorbeeld een vesting.

Welke schansen waren er in Drenthe?

Op dit moment zijn er nog drie schansen in Drenthe intact (daarover later meer). Maar er zijn meer schansen geweest, verspreid over de provincie. Ze lagen bij de Fries-Groningse grens (Zwartendijksterschans), de Gronings-Drentse grens (Bourtange) en in het zuidoosten (Emmerschans, De Katshaar bij Schoonebeek, Valtherschans, Veenbrugge bij Dalen), meldt de website ' Het geheugen van Drenthe '.

Tijdens de 16e-en 17e eeuw was de stervormige schans met naar buiten gekeerde punten het meest gebruikte type schans. Deze punten zijn de bastions, vijfhoekige uitstulpingen waarop de kanonnen stonden. De vierkante schansen waarbij de punten naar binnen gekeerd zijn, heten 'redoutes'.

Welke schansen zijn nu nog intact?

De Zwartendijksterschans, de Katshaar en de Emmerschans zijn in Drenthe behouden gebleven en kwamen in bezit van de Stichting Oud-Drenthe, die ze in de jaren '50 en '60 van de 20e eeuw heeft laten restaureren. Deze stichting heeft ze weer overgedragen aan de Stichting Het Drentse Landschap.

De Katshaarschans is gebouwd in 1797 en bestaat uit een redoute en een bijbehorende schans met bastions. De Emmerschans is eigenlijk geen schans maar een redoute, het verdedigingswerk is rond 1800 gebouwd. In april 1593 werd de Zwartendijksterschans aangelegd. Deze schans maakte deel uit van de Fries-Groningse waterlinie.

En de Valtherschans dan?

De Valtherschans wordt gereconstrueerd. De eerste fase, de grondwerkzaamheden, zijn bijna klaar. Er is de afgelopen maanden behoorlijk veel werk verzet in Valthe. Na het archeologisch onderzoek en de vondst van een kanon zijn de grondwerkzaamheden begonnen en inmiddels prijken grote groene heuvels boven de landbouwgrond.