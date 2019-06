Top-10 ver weg voor Bendsneyder: 'Dit was dramatisch'

Bo Bendsneyder gaat deze TT voor een plek in de top-10, maar lijkt daar na vandaag ver van verwijderd. Zelf noemt hij zijn prestaties in de vrije trainingen in de Moto2-klasse (21ste en 24ste tijd) dramatisch.

