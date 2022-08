René Karst krijgt programma op Radio Drenthe: 'Soort van festival'

René Karst uit Hoogeveen krijgt een eigen programma op Radio Drenthe. Vanaf zaterdag 10 september presenteert hij iedere zaterdag tussen 14.00 en 16.00 het programma 'Karstival'.

"Tijdens het programma kun je lekker ontspannen meegenieten met een soort van festivalletje. Bijvoorbeeld als je in de tuin bezig bent of je auto aan het wassen bent", zegt de zanger, die deze zomer een nieuwe hit had met 'Dat interesseert me echt geen ene reet'. "Het is natuurlijk niet een echt festival. We gieten het een beetje in de vorm van een festival. We gaan van podium naar podium, waar dan een andere band staat te spelen."

Het wordt volgens Karst een heel wisselend programma. Er komen niet alleen maar Nederlandstalige nummers voorbij, ook Engelse, Spaans of Duitse nummers bijvoorbeeld. "Alles kan voorbij komen." Karst vertelt dat het gaat om een verdeling van de helft binnenlands en de helft buitenlands. "Binnen het gedeelte binnenlands is een groot stuk Drents. Dat is mijn moedertaal. Dat wil ik wel uitdragen. Ik schroom niet om heel vaak wat in het Drents te doen. Maar het zal half-half wezen."

Over autowassen gesproken. In de show van Karst komt iedere week een 'carwash' voorbij. Iemand die de auto staat te wassen, mag dan een plaat aanvragen voor de week erop. Wie daar een leuk verhaal bij heeft, maakt kans op een gratis wasbeurt bij een wasstraat in de buurt.

Andere radioprogrammering

RTV Drenthe voert meer wijzigingen door op de radio. Vanaf maandag 5 september begint Judith Regendorp de dag vanaf 07.00 uur met 'Goedemorgen Drenthe'. "Zo af en toe moet je de programma's tegen het licht houden en kijken waar je nog beter kunt aansluiten bij het publiek", vertelt Dink Binnendijk, directeur en hoofdredacteur van RTV Drenthe. "Met deze aanpassingen hopen we de luisteraars een groot plezier te doen."

Vanaf 09.00 uur presenteert Wim Boer vanaf 5 september door de weeks 'Koffie en Keuvelen'. In het 3 uur-durende programma is veel aandacht voor muziek van Nederlandse bodem. Anouk in de Middag schuift naar 12.00 tot 15.00 uur. Studio Steenbergen, tussen 15.00 en 18.00 uur, begint in het eerste uur met veel muziek uit de jaren jaren 60 en jaren 70. Johan Derksen sluit de dag tussen 18.00 en 19.00 uur zoals gebruikelijk af met blues en americana in Muziek voor Volwassenen.

Weekend

In het weekend zijn naast de bestaande programma's ook 'De Boer op', de' Ziezozaterdagshow' en dus Karstival te beluisteren. En op zondag tussen 18.00 en 19.00 uur is er muziek van Johan Derksen in 'De nalatenschap van Harry Muskee'.