Opnieuw groot onderzoek naar explosieven in Havelte

Het fietspad waar het in dit geval over gaat loopt parallel aan de voormalige startbaan. "Daar zijn veel inslagen geweest", vertelt Kootstra. Hij wijst naar een luchtfoto die is gemaakt op 24 maart 1945 waar de bommen en inslagen op zijn te zien. "Al die kleine witte stipjes zijn kraterinslagen. Aan het begin van de startbaan hebben ze flink gebombardeerd."

Kootstra heeft zelf al eens geprobeerd met zijn metaaldetector of hij iets kon vinden. Maar door de grondstoffen die er liggen bleef een duidelijk antwoord uit. "Ik heb een signaal gehad, helemaal aan het begin. Verder ben ik niet gegaan. Dat moet je maar aan experts overlaten."

Onderzoeksbureau Leemans uit Overijssel rijdt vandaag met een detectiesysteem over het fietspad. Volgens bestuurder Jeroen Davenschot is dat precisiewerk. "Het is een kleurplaat die je intekent. Die je dichtmaakt. Elk stukje wat je niet ingetekend hebt, daar heb je geen data van."

Elk stukje onder het fietspad en de omgeving wordt zo vastgelegd. De daardoor ontstane landkaart wordt daarna geanalyseerd, legt uitvoerder Gerrit Leus uit. "Daar gaan dan specialisten naar kijken die kijken wat er in de grond zit. En hoe diep zit het en hoe ligt het erbij."

Bouw woonwijk

Bij de aanleg van woonwijk de Meerkamp in Havelte deed de gemeente ook grootschalig onderzoek. Daar werd volgens Kootstra de ene na de andere bom gevonden. "Die kwamen ze tegen bij de bouw van de funderingen van woningen. Op een gegeven moment hebben ze de bouw ook stopgezet en eerst het hele gebied onderzocht op bommen." Behalve het fietspad dus. "Die lag er toen al in."

Ook Gerrit Leus was bij die bouw betrokken. "In die paar jaar dat ik hier ben geweest hebben we toen 188 bommen geruimd."

Mocht er een groot explosief opduiken onder het fietspad, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de naastgelegen woonwijk vertelt Kootstra. "De Meerkamp moet dan misschien wel ontruimd worden, want door de trillingen bij een eventuele ontploffing kunnen de ruiten knappen." Bij de laatste bom die Kootstra vond hoefde dat niet. Dat kwam omdat die bom op defensieterrein lag en verder weg van de bewoonde wereld.