'Nieuwe noodopvang asielzoekers niet in Emmen, maar Groningse Zoutkamp'

Nieuwe plek bouwen

Het stuk grond, waar de nieuwe opvangfaciliteit komt, is eigendom van Defensie en onderdeel van het oefenterrein Marnewaard. Defensie zal ook helpen bij de opbouw. Op de locatie zal naast de benodigde opvang en zorg 24 uur per dag beveiliging aanwezig zijn.

"We hebben hele duidelijke afspraken gemaakt over ordeverstoringen. Naast de beveiliging van het terrein zal er ook extra capaciteit komen om de toezicht in de dorpen versterken", zegt de burgemeester.

De opvang wordt zo georganiseerd dat de mensen zoveel mogelijk op de locatie blijven. Het terrein wordt uitsluitend en alleen voor kort verblijf ingericht. Het is de bedoeling dat de nieuwe opvanglocatie uiterlijk 10 september 2022 beschikbaar is en een half jaar in gebruik blijft.

Daarmee lijkt - eindelijk - gehoor te worden gegeven aan de smeekbedes van zowel burgemeester Jaap Velema van Westerwolde als van Koen Schuiling, de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen. Schuiling drong vorige week bij staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) aan op maatregelen om de overlast in ter Apel aan te pakken. Schuiling pleitte onder meer een 'wachtrotonde' in de buurt van Ter Apel. De nieuwe opvanglocatie bij Zoutkamp is zo'n maatregel.

Geen tenten

"De bedoeling is niet dat mensen in tenten moeten verblijven. Dat is niet wenselijk met de aankomende herfst. Defensie bekijkt hoe er een goed verblijf gemaakt kan worden. In de loop van de dag hoop ik daar meer over te horen", zegt Bolding.

"Dit is echt een noodvoorziening en we gaan er vanuit dat dit echt voor de afgesproken termijn zal blijven staan. We hopen dat daarna de problemen opgelost zijn en we de dramatische beelden van vorige week niet meer gaan zien. Maar we weten natuurlijk niet hoe de wereld er dan uitzien", zegt Bolding.

Burgemeester Bolding hoopt wel dat meer gemeenten in actie komen. "Iedereen moet een bijdrage leveren. Ik roep collega's ook op om te kijken wat ze kunnen doen. De prop in de asielketen, om het oneerbiedig te zeggen, die moet eruit. De mensen die hier asiel aanvragen moeten netjes worden opgevangen."

Dorpsbelangen geïnformeerd

Dorpsbebelangen Zoutkamp is maandagochtend door burgemeester Henk Jan Bolding op de hoogte gesteld. Ook de gemeenteraad is geïnformeerd.

In de kazerne, die op vijf kilometer lopen van Zoutkamp ligt, zijn sinds vorig jaar augustus zo'n vijfhonderd Afghaanse evacués ondergebracht. Die worden per 1 oktober verplaatst naar Winsum en Uithuizen, omdat Defensie de kazerne zelf weer nodig heeft. Het was eerste de bedoeling een deel van de Afghanen onder te brengen op woonunits bij de ijsbaan in Zoutkamp.

Maar dat stuitte op zoveel weerstand bij de Zoutkampers, dat de gemeente Het Hogeland besloot daarvan af te zien. Dorpsbewoners maakten zich zorgen over onder meer de verkeersveiligheid en parkeerproblemen.

"Er wordt voor gezorgd dat de Afghanen en asielzoekers gescheiden van elkaar leven. De mensen die asiel aanvragen komen hier ook per bus en niet met eigen vervoer", zegt burgemeester Henk Bolding. "Als de mensen die in de Marnewaard verblijven niet verder willen in de procedure dan worden ze begeleid naar het hoofdstation in Groningen. Zodat ze hier niet gaan rondzwerven."

Dieptepunt: 700 buitenslapers