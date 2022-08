GGD bereidt zich voor op nieuwe prikcampagne, locatie in Hoogeveen geopend

Prikken, prikken en nog eens prikken. De GGD Drenthe staat in de startblokken om te beginnen met de najaarscampagne tegen het coronavirus. In Hoogeveen zijn ze druk bezig met de voorbereiding, want daar is vandaag een nieuwe grote vaccinatielocatie geopend aan de Toldijk.

De verwachting is dat de drukte vanaf september flink toeneemt. Dan is het moment dat veel mensen een uitnodiging krijgen om zich opnieuw te laten vaccineren. Een belangrijke reden voor de GGD om er dus vroeg bij te zijn.

"We verwachten echt veel mensen", vertelt Gerjan Lubbers, operationeel manager bij GGD Drenthe. "Deze week komen daarom ook veel nieuwe werknemers binnen. Ik denk in totaal wel zo'n driehonderd."

'1.300 mensen per dag'

Voorheen zat de vaccinatielocatie in Hoogeveen langs de Vos van Steenwijklaan, maar dat gebouw is beschikbaar gesteld voor de opvang van Oekraïners. Langs de Toldijk is een voormalige autogarage omgetoverd tot een prikparadijs met ruimte voor tien prikstraten. Dat was voor de GGD ook een belangrijke reden om voor de plek te kiezen.

"In het vorige gebouw hadden we zes prikstraten, dit is dus flink meer", vertelt Lubbers. "Met tien prikstraten kunnen we iedere drie minuten in elke straat iemand vaccineren. Dat betekent dat we op dagbasis 1.300 mensen kunnen helpen."