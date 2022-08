Scholen zijn weer begonnen: 'Ik had er nog geen zin in'

"Het meeste wat op de bank hangen en wat op vakantie gaan", legt Lasse uit. "Je doet heel veel op de vakantie. Spelen met vriendjes, dat doe je in zes weken wel", vult klasgenote Evy aan. Wat Lasse betreft kwam het einde van de vakantie dan ook wat vroeg. "Ik had er nog geen zin in."

Het lerarenteam van de Ten Darperschoele loopt alweer een paar weken op school rond. Toch vindt Henry Wolbrink, docent groep 7/8, het alsnog een speciale dag. "We hebben al overleg gehad met onze teams hoe we de weken starten. We vinden het belangrijk dat ze de eerste dag goed beginnen, want het pedagogisch klimaat moet goed zijn."