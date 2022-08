Noordenveld trekt 60.000 euro uit voor herstel van bomen

De gemeente Noordenveld gaat vier jaar lang 60.000 euro besteden aan het herstellen van de laanstructuren en het bevorderen van de biodiversiteit. Dit naar aanleiding van de schade die is aangericht tijdens de zomerstorm in de nacht van 4 op 5 juni 2019.

Tijdens die nacht zijn naar schattig 800 bomen verloren gegaan. In 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin gevraagd is om met een plan van aanpak te komen voor het herplanten van bomen. Dat plan ligt nu op tafel.

Uit het plan blijkt dat het een-op-een vervangen van de bomen niet mogelijk is. Dat heeft meerdere redenen laat de gemeente weten. "Op een aantal plaatsen is het ongeschikt. Daarnaast is er een totaalbedrag nodig van 958.800 euro nodig. Hiervoor is op dit moment zowel geen budget, als personeel beschikbaar om in vier jaar de totale herplant van de 800 bomen te realiseren."