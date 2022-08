Cabine van glazenwassers in Emmen weigert dienst: tweetal zit urenlang vast op hoogte

Een verrassend begin van de werkweek voor glazenwassers Harry Arends en Diederik de Geus. Het tweetal poetste de panelen van appartementengebouw De Boshof in Emmen spik en span, alsof het een dag als alle andere was. Maar door een plotseling, technisch euvel hielden de glazenwassers noodgedwongen pauze op 25 meter hoogte. De cabine wilde niet meer naar beneden.

Het duo was afhankelijk van een monteur uit Rotterdam. Voordat hij de hoogwerker weer aan de praat kreeg en de poetsers terugkeerden in veilige haven, was het vijf uur later.