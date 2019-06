Arbolini snelste in ochtendsessie Moto3, Canet herstelt zich

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

In de derde vrije training op het TT Circuit in Assen hadden de coureurs in de lichtste raceklasse de laatste kans om hun tijd aan te scherpen en bij de eerste veertien te komen. De veertien snelste coureurs plaatsen zich rechtstreeks voor de tweede kwalificatie, waarin pole position vergeven wordt. De zestien coureurs daaronder strijden in de eerste kwalificatie voor vier plekken in de tweede.Canet zat gisteren niet bij de eerste veertien en ook vanochtend bivakkeerde de Spaanse leider in de tussenstand om de wereldtitel lange tijd in achterhoede. Maar in de absolute slotfase, zijn laatste ronde, herstelde hij zich. Met 1.41,8 zette hij de vierde tijd neer en mag hij alsnog om pole position gaan vechten.Dat geldt niet voor de nummer twee in de WK-stand Lorenzo Dalla Porta. De Italiaan ging in de ochtendsessie onderuit en eindigde in het gecombineerde klassement op plek negentien.De Nederlandse wildcardcoureur Ryan van de Lagemaat verbeterde zich niet ten opzichte van gisteren en mag zich, zoals verwacht, gaan opmaken voor de eerste kwalificatie.De kwalificaties in de Moto3 beginnen om 12.35 uur.