Uitstel lancering maanraket betekent extra tijd én mogelijk nachtwerk voor CAMRAS-vrijwilligers

De geplande lancering van een nieuw Amerikaans ruimtevaartuig dat naar de maan en terug moet vliegen, gaat vandaag niet door. Vrijwilligers van CAMRAS in Dwingeloo waren al helemaal klaar om de lancering en de maanmissie te volgen.

De raket zou vanmiddag vanuit Florida naar de maan vliegen voor een testvlucht. Maar het lukt niet om een van de vier motoren aan boord op temperatuur te krijgen. De aftelklok was stilgezet op 40 minuten. Ruim een uur na het begin van die ongeplande pauze besloot de vluchtleiding om de lancering af te blazen.

"Daar zijn we niet heel rouwig om", zegt Tammo Jan Dijkema, vrijwilliger bij CAMRAS. "Het geeft ons wat extra voorbereidingstijd."

Geen mensen aan boord

Aan boord van de raket zitten geen mensen. Na deze testvlucht volgt in 2024 een bemande vlucht rond de maan. NASA wil dan in 2025 weer echt twee astronauten op de maan laten landen.

Nu zitten er dummypoppen in de raket die een paar rondes om de maan maken. Daarnaast zitten er ook meerdere satellieten in de raket, waarvan er een als experiment probeert te landen op de maan. Dat de raketlancering nu wordt uitgesteld, is qua beeld fijner voor CAMRAS.

De eerstvolgende mogelijkheid om te vertrekken is komende vrijdag. "Als de raket nu was gelanceerd, was die landing gebeurd, precies als de maan boven Australië is. Dat is natuurlijk niet zo handig voor ons. Als die vrijdag gelanceerd wordt, hopen we meer te kunnen zien."

Nachtwerk

Maar er kleeft wel een nadeel aan de vertraging voor de vrijwilligers van CAMRAS. De maan komt namelijk iedere dag wat later op. "Deze week was dat perfect, tussen ongeveer vijf en elf uur zou de maan op zijn." Nu dat uitgesteld wordt naar vrijdag, verandert dat in nachtwerk. "Dan zitten we dus van 's avonds tot 's nachts in de radiotelescoop. Dat wordt even puzzelen voor ons", vertelt Dijkema. "Daar krijg ik niet iedere dag vanuit huis toestemming voor", lacht hij.

Dijkema verwacht dat er dan niet meer iedere nacht iemand in de radiotelescoop zit om de missie te volgen.