Weer oude boerderij van historisch buurtschap Peelo verdwenen

Eén van de laatste boerderijen in de Asser wijk Peelo is verdwenen. Het pand aan de Telglanden 1 stond al tientallen jaren te verpauperen. Afgelopen week is alles met de grond gelijk gemaakt en afgevoerd.

De oorspronkelijke boerderij werd in 1896 op die plek gebouwd, na de veenontginning bij Peelo. Na een verwoestende brand in 1933 is het herbouwd door de toenmalige boer.

De boerderij maakte ooit deel uit van de buurtschap Peelo, ten noorden van de provinciehoofdstad. Het gehucht telde 75 boerderijen en huizen, maar werd in de jaren zeventig opgeslokt door Assen. Sommige boerderijen bleven overeind en kregen later een woonfunctie. Met de sloop van die aan de Telglanden, zijn er nog vier boerderijen in Peelo over.

Knarrenhof in boerenschuren

Woningbouwplannen voor deze plek zijn er al jaren. Maar die verlopen moeizaam. De eerste projectontwikkelaar probeerde het jaren geleden met een appartementencomplex. De gemeente wilde dat niet, omdat hoogbouw niet past bij de historie van Peelo.

Inmiddels is de grond een paar keer van eigenaar gewisseld. De huidige eigenaren zijn nu meer dan twee jaar bezig met seniorenbouw. Acht levensloopbestendige huizen willen ze realiseren, in de vorm van een knarrenhof. Maar ook dat plan valt niet goed bij de gemeente.