Tientallen vrijwillige EHBO'ers zijn weer klaar voor de TT

Niets ontgaat de mensen in de TT-meldkamer

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

De EHBO'ers zijn vandaag druk bezig met het inrichten van de vier posten. De grootste post is die bij de Javastraat. "Hier verwachten we ook de meeste drukte, omdat we het grootste aandachtsgebied hebben", vertelt EHBO'er Rolf Pepping. In de omgeving staan namelijk veel podia. "Aan de Oostersingel, bij Hotel de Jonge, aan de Doevenkamp en de Jan Fabriciusstraat", somt hij op.De andere EHBO-posten zijn naast het Koopmansplein, aan de Kop van de Vaart en bij de TT-kermis. In totaal zijn er in de stad vijftig EHBO'ers actief, op het circuit nog eens vijftig. En dat zijn allemaal vrijwilligers. "Ja, dit is een hobby", aldus Pepping.Het kleine beetje geld dat de EHBO-vereniging als organisatie verdient, wordt allemaal in materialen gestopt. "Zo'n AED kost bijvoorbeeld 2.500 euro. En we hebben daar vijf van", vertelt Pepping. "Verder hebben we ook alles op reserve: reddingsdekens, extra verbandmateriaal... Overal hebben we een aardige voorraad."Pepping ziet elk jaar dezelfde soort ongelukjes voorbijkomen. "Het zijn vaak de 'domme' dingetjes, zoals een stoeprand missen en dan je enkel kneuzen", zegt hij. "En we zien wat schaafwonden."Maar af en toe gebeuren er ook serieuze dingen. "Het is heftig als iemand zo dronken is dat hij niet meer aanspreekbaar is, dan moet je goed checken of dat allemaal wel klopt. Gelukkig zijn er vrijwel geen steekpartijen meer, dat zijn vreselijke dingen die je niet mee wil maken."Pepping heeft weer zin in de TT. "Ja, uiteraard. Anders deden we dit niet", vertelt hij droogjes. "We komen hier elk jaar graag naartoe. Als het zondagochtend 7.00 uur is en we hebben geen ernstige dingen meegemaakt, dan zijn we blij."