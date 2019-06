Goudwespen zijn klaplopers

Goudwespen behoren tot de zogenaamde koekoekswespen . Ze parasiteren op larven van andere graafwespen zoals de gewone vliegendoder. Daarom zie je ze vaak in de buurt van bijenhotels. Het vrouwtje legt haar eieren op de larve van de gastheer. De larve en het voedsel in het nest worden opgegeten door de larve van de goudwesp.Thomas ziet de goudwespen al jaren rondom zijn huis en sinds kort ook bij het kantoor van Staatsbosbeheer in het Hart van Drenthe. "Graafwespen graven honderden holletjes bij het kantoor en tussen de klinkers bij mijn huis. De goudwesp loert op de graafwespen die vertrekken zodat hij een eitje op het larfje kan leggen."De goudwesp komt over de hele wereld voor. In Nederland kennen we 57 soorten goudwespen waaronder de gewone goudwesp, de zandgoudwesp en de regenbooggoudwesp. Die laatste werd in 2015 voor het eerst in ons land gespot.