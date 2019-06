Drents Museum neemt FC Emmen-shirt op in collectie

Museumdirecteur Harry Tupan nam het shirt vandaag in ontvangst. Hij noemt het uniek. “Voetbal en een museum zijn geen logische combinatie.”“Ik denk dat het belangrijk is voor de Drentse identiteit dat we zulke ogenschijnlijk eenvoudige dingen als een voetbalshirt in de museumcollectie opnemen”, aldus Tupan. “Want alles wordt ten slotte oud. Ik denk dat je later mooi terugkijkt op zo’n moment en dan hebben wij in het museum zo’n geweldig shirt van de voorzitter van FC Emmen gekregen.”Voorzitter Ronald Lubbers van FC Emmen bood het shirt vandaag aan. “Het is een historisch moment”, gaat Lubbers verder terugblikkend op de promotiewedstrijd. “En dan is het natuurlijk mooi als dat hier wordt vastgelegd met shirt van Anco.”FC Emmen speelde de promotiewedstrijd op 20 mei 2018 tegen Sparta. De club uit zuidoost Drenthe won in Rotterdam met 1-3. Jansen scoorde die middag eenmaal. Het was de eerste keer dat de club het hoogste voetbalniveau van Nederland haalde. Nog nooit haalde een club uit Drenthe de Eredivisie.Kan het museum meer stukken van de club verwachten? “Dat zou de toekomst moeten uitwijzen. We zijn druk bezig om meer historie te schrijven, maar dit was wel het doorbreken van een vicieuze cirkel”, aldus Lubbers verwijzend naar de promotie. “Het zou niet makkelijk zijn maar er zullen meer juichmomenten komen.”Je kunt het shirt vanaf dinsdag in het Drents Museum bekijken.