Toegang Verkeerspark 'geblockt' met betonblokken en hekken

Daarmee is gehoor gegeven aan de oproep van 50PLUS in Assen. De fractie wilde het verpauperde park zo snel mogelijk in de hekken hebben, vanwege 'levensgevaarlijke toestanden'. En dit moest gebeuren nog voordat de TT echt zou losbarsten. "Want met al die TT-campings eromheen moet je er niet aan denken wat er allemaal kan gebeuren", zei raadslid Dries Zwikker.Zo kan iedereen volgens 50PLUS zomaar het terrein opkomen. Gevaarlijk, omdat sommige plekken bezaaid liggen met grote stukken glas van stukgeslagen ramen. Ook steken in de raamkozijnen van het vroegere parkrestaurant scherpe stukken glas uit. Omdat er vaak jeugd rondhangt om te chillen, zag Zwikker het al gebeuren dat iemand er een slagaderlijke bloeding oploopt. "Het zal je kind maar zijn", zei hij.De zorg van 50PLUS is nu opgepikt. De toegangsweg vanaf De Haar naar het terrein van het vroegere Verkeerspark is inmiddels volledig afgesloten met betonbakken, betonblokken en een dranghek. Vervolgens zijn er voor de vroegere hoofdingang van het attractiepark hekken geplaatst. En dat wordt nog eens extra beveiligd met betonblokken ervoor.Het is onduidelijk of eigenaar Herman Jasper daar nu zelf voor gezorgd heeft, of dat de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe heeft ingegrepen. In elk geval is de gemeente Assen er volgens een woordvoerder niet bij betrokken geweest.