Publiek Vervoer nog steeds niet op orde

Publiek Vervoer

Het publiek vervoer wordt sinds april 2018 georganiseerd door een groep gemeenten, in plaats van per gemeente. Per groep regelt één organisatie het vervoer. In Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo (Noord Midden-Drenthe) is dat Connexxion.



Publiek vervoer wordt ingezet voor mensen die vanwege een beperking, handicap of een psychische aandoening niet meer zelfstandig kunnen reizen (Wmo-vervoer). Leerlingen die van speciaal onderwijs gebruik maken, worden ook via deze vervoersdienst naar school gebracht.

De grootste fout lijkt bij de planning te zitten. Chauffeurs weten de weg niet, weten niet altijd dat ze een rolstoel mee moeten nemen, worden soms dubbel naar een adres gestuurd of weten helemaal niet dat een afspraak is ingepland.Tot overmaat van ramp werkte tot voor kort ook de klachtenafdeling van de vervoersdienst niet naar behoren, al werkt Publiek Vervoer Groningen en Drenthe hier ondertussen wel aan.Sinds de start van deze nieuwe regeling ontstonden in vrijwel alle gemeenten problemen met zowel het leerlingenvervoer als het Wmo-vervoer. Het gebied Noord Midden-Drenthe stuurde in september al een brandbrief naar Publiek Vervoer Groningen en Drenthe. In de gebieden waar vervoersmaatschappij Connexxion het vervoer regelt, is de situatie echter nog steeds nauwelijks verbeterd. Dat zijn Centraal Groningen, Oost-Groningen en Noord Midden-Drenthe.Schooldirecteur Nettie Veenstra van 'T Hoge Holt in Roden heeft er ondertussen ervaring mee. Zeker twee keer per maand belt ze met de vervoersmaatschappij om te zorgen dat het wel goed komt. Het gebeurt regelmatig dat haar leerlingen niet of te laat worden opgehaald door Connexxion.Anderhalve maand geleden nog, toen er een computerstoring bij de vervoersdienst was. "We werden niet gewaarschuwd, waardoor de kinderen tot half vijf nog stonden te wachten", vertelt Veenstra.En dan moet de schooldirecteur weer bellen. Ze stalkt de vervoersdienst nu al sinds januari over het nieuwe schoolrooster na de zomervakantie. Veenstra: "Dan hoop ik maar dat het goed komt."Ook wethouder Kirsten Ipema zit met de handen in het haar. Ze zat namens Noord Midden-Drenthe al een paar keer om tafel met de vervoersdienst; “Maar we krijgen niet echt voet aan de grond”, aldus Ipema.Hoewel de wethouder wel enige verbetering in het vervoer ziet, is deze nog lang niet op orde. Bovendien zegt het aantal klachten dat de gemeente de laatste maanden nog binnen krijgt volgens haar niet meer zoveel. “Veel inwoners regelen ondertussen op een andere manier hun vervoer en zijn al moedeloos geworden.” Oftewel: de schade is al aangericht. Ipema: “Zie dan het vertrouwen nog maar eens terug te winnen."Het zijn volgens de wethouder vervelende discussies, want de gemeente staat machteloos. “We kunnen niet zomaar van het contract met Connexxion af. Als we vervolgens bijvoorbeeld terug willen naar onze vorige vervoerder, dan moet die wel als beste uit de aanbesteding komen en duurt het nog eens driekwart jaar voordat zoiets geregeld is.”In de gemeente Noordenveld maken zo'n honderd leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer voor speciaal onderwijs en zijn er zo'n 1.200 ritten per maand voor Wmo-vervoer.Vervoersmaatschappij Connexxion laat weten dat de klachten bekend zijn en hun aandacht hebben. In een schriftelijke reactie zegt de woordvoerder: "We hebben, samen met Publiek Vervoer Groningen Drenthe, verbeterpunten doorgevoerd om de kwaliteit van onze dienstverlening te borgen."