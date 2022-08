Volleybalheren winnen WK-wedstrijd tegen Argentinië

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleyballers hebben in hun tweede groepswedstrijd op het WK in Slovenië en Polen een knappe overwinning geboekt op Argentinië. De ploeg met Assenaar Robbert Andringa als libero in de gelederen, vocht zich tegen de winnaar van het brons bij de Spelen van vorig jaar in Tokio terug van een achterstand van 2-0 in sets en won het duel met 3-2.

In Ljubljana werd het 28-30, 20-25, 25-21, 27-25, en 15-9. Oranje won zaterdag de eerste groepswedstrijd in de Sloveense hoofdstad met 3-0 van Egypte.

Woensdag is Iran de derde en laatste tegenstander in de poule. De beste twee ploegen uit de zes poules plaatsen zich, net als de vier beste nummers 3, voor de knock-outfase.

Achterstand

In de eerste set ging het lang gelijk op. De Nederlandse mannen werkten vijf keer een setpunt van de Zuid-Amerikanen weg, maar bij een stand van 28-29 maakte Argentinië het toch af. In de tweede set sloeg Argentinië al snel een gaatje. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza slaagde er niet in dit nog goed te maken.

In de derde set vocht Oranje zich onder aanvoering van sterspeler Nimir Abdelaziz sterk terug. De 'Lange Mannen' namen snel afstand van de Argentijnen en wonnen de set met 25-21. In de vierde set bleef Oranje het initiatief houden en sleepte er met 27-25 een vijfde en beslissende set uit. Nederland kwam daarin snel met 3-0 achter, maar knokte zich opnieuw terug en trok de wedstrijd met 15-9 naar zich toe.