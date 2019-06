Metaalsector staakt in Emmen voor een betere cao

Eerder werd er al een akkoord in februari bereikt tussen vakbonden en werkgevers in de metalektro, dit is de grote metaalsector. Nu wil het klein metaal, dit zijn bedrijven met minder dan 100 medewerkers, ook betere voorwaarden."We zien in Nederland dat vooral het grootkapitaal goede zaken doet. Dan heb ik het over aandeelhouders en directies", zegt Johan Weijenberg, bestuurder van FNV Metaal. "Bij sommige bedrijven gaat het zo goed, dat het geld echt tegen de plinten klotst. En dan zeggen onze leden: daar hoort ook een meer dan goede cao bij."Weijenberg legt uit wat de eisen zijn: "We willen een fatsoenlijke cao-verhoging, een verplichting van het generatiepact. Dit betekent dat oudere medewerkers een dag minder kunnen werken, maar wel 90 procent van hun loon behouden en het pensioen. Deze regeling is er nu wel, maar werkgevers mogen zelf bepalen of ze zich hier aan houden." Daarnaast wil de vakbond ook dat premies die zijn betaald door werknemers naar de pensioenregeling gaan.De actie begon vrijdagochtend om half 8. "De stakers schrijven zich in, en verder zijn er sprekers en eten we een balletje gehakt," vertelt Weijenberg.