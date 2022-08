Rechter doet uitspraak in zaak schietende neven aan de Bilderdijklaan Hoogeveen

De neven schoten volgens het OM rond drie uur in de nacht op elkaar. W. schoot vanaf zijn balkon van het flatgebouw op De W., die toevlucht zocht achter zijn bestelbus. De W. zou vanaf de parkeerplaats hebben teruggeschoten. Dit had volgens het OM dodelijk kunnen aflopen en valt poging tot doodslag in dat geval te bewijzen. Het was een wonder dat er geen gewonden vielen. Buurtbewoners schrokken wakker van het geschreeuw en de schoten.