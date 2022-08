Meerdere tips over dode man Kiel-Windeweer, gouden tip ontbreekt

De politie heeft na het verspreiden van zijn naam en pasfoto meerdere tips gekregen over de 38-jarige man die dood werd aangetroffen in het Groningse Kiel-Windeweer, net over de provinciegrens. Maar de gouden tip zat daar nog niet bij.

De politie zal daarom morgenavond aandacht aan de zaak besteden in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Het lichaam van Tess Abels werd vorige week maandag gevonden op een terrein aan de Nieuwe Compagnie, nadat daar een dag eerder drugsafval was gevonden. Het is onduidelijk waardoor hij om het leven is gekomen. De politie onderzoekt of er een relatie is tussen de overleden man en het drugslab.

Geen vaste verblijfplaats

De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is opgegroeid in Roermond. Hij had in de laatste twee weken van juli voor het laatst contact met zijn familie.