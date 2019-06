Het TT Festival begint, dus de Bobbies uit Engeland zijn er ook weer

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

De Bobbies worden sinds 2005 voor de TT ingevlogen. Ze zijn een aanspreekpunt voor de vele Engelsen die deze dagen weer in Assen zijn. "We worden elk jaar weer uitgenodigd door Assen", zegt agent James Ross.De agenten zijn hier ook om ervaringen uit te wisselen met hun Nederlandse collega's. "Dus het is het niet zo dat we echt nodig zijn tijdens de TT", legt hij uit. "We vinden het leuk om hier te zijn en om in contact te komen met de Nederlanders. En voor de Engelsen zijn we een aanspreekpunt, bijvoorbeeld als ze de weg willen weten." Volgens Ross gedragen de Engelsen zich hier altijd netjes. "Ze komen hier gewoon om van het festival te genieten, net als wij. En ze komen voor de races."Door Nederlanders worden de Bobbies nog weleens aangesproken. Ze krijgen vooral de vraag of zezijn. Ross moet lachen:Maar dit is niet mijn dagelijkse uniform. We hebben nu een ceremonieel uniform aan, dat dragen we hier zodat we er als een traditionele Bobbies uitzien."