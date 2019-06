Middendorp blikt met boek terug op FC Emmen-seizoen

Het was een enorm emotioneel seizoen en je zag het publiek steeds meer naar elkaar groeien. Peter Middendorp

Het vertrekpunt naar het boek was volgens Middendorp de dood van zijn vader. In dezelfde periode dat hij stierf, had FC Emmen promotie naar de eredivisie veiliggesteld. “Sport was iets tussen ons”, zegt Middendorp over de band tussen hen en de club.In zijn rubriek in de Volkskrant schreef hij regelmatig over FC Emmen. Dat zie je terug in het boek. “Het is een verslag van het seizoen vanaf de tribune. Daar heb ik in de krant een aantal verhalen over geschreven en daar is een aantal bijgekomen. Samen is dat een eenheid geworden.”Middendorp vond het een bijzonder seizoen. Zo zag hij overeenkomsten met wat hij het jaar ervoor meemaakte. “Bij Emmen gebeurde hetzelfde.”"De vader van de trainer overleed. Verder ook de broer van de keeper en de moeder van de voorzitter. Ondertussen waren er veel hoogtepunten”, legt hij uit. “Het was een enorm emotioneel seizoen en je zag het publiek steeds meer naar elkaar groeien.”Wat vond Middendorp de mooiste wedstrijd? “Op sportief vlak waren die wedstrijden tegen PSV en FC Groningen legendarisch. Maar waar ik aan denk is de 3-0 verlies tegen... ik denk Vitesse. Dat was de eerste wedstrijd nadat de broer van de keeper was overleden. De wedstrijd telde bijna niet meer”, aldus Middendorp. “Ja, dat vond ik de meest bijzondere wedstrijd.”