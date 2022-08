Harm Bootsman brengt dagelijks Oekraïners naar hun werk: 'Uurtje of zes, zeven bezig'

Uren is hij dagelijks bezig als taxichauffeur. Maar geld verdienen doet Harm Bootsman uit Assen niet. Hij rijdt Oekraïners van en naar hun werk en dat kost naast veel tijd ook het nodige geld.

"Het is veel werk", zegt Bootsman. "Ik ben begonnen met hulpverlening aan Oekraïners door ze naar Nederland toe te krijgen en opvang te regelen. En op gegeven moment komt er een moment dat ze ook willen gaan werken en ik een appje krijg: 'Harm, kun jij eens kijken of er ook werk in de omgeving voor ons is'."

De Oekraïense vluchtelingen zijn bij Bootsman aan het goede adres. Hij zoekt contact met boeren en andere bedrijven die al veel gebruik maken van arbeidsmigranten voor het seizoenswerk. Oekraïners zijn welkom. "Dat begint met een groepje van vier, dan zijn het er tien, dan twintig, nu zijn het er bijna honderd, vanaf morgen 130."

Taxi Bootsman

Werk is een, maar op het werk komen is een tweede. "Ongeveer de helft breng ik met de auto weg en die moet ik ook weer ophalen." Dat doet Bootsman met zijn eigen auto, waarin hij vier mensen per keer mee kan nemen. "Ik begin 's ochtends om 7.00 uur, ben rond half tien thuis." 's Avonds maakt hij opnieuw de ritjes en ook brengt en haalt hij de Oekraïners die in de avond of nacht werken bij kippenvangers, slagerijen en groothandels. "Per dag ben ik een uurtje of zes, zeven bezig met rijden."

Bootsman kan het doen omdat hij nu tijdelijk zelf zonder baan heeft, al hoopt hij dat daar verandering in komt. "Ik heb wel gesolliciteerd, dus ik hoop een vaste baan te krijgen. Tot die tijd blijf ik graag mensen helpen, ik heb een lieve vrouw die uit Oekraïne komt, dus ik ben denk ik meer begaan met deze mensen dan een gemiddelde Nederlander", legt hij zijn gedrevenheid uit. En dus rijdt hij alle kanten op vanuit Assen. Van de Smildes tot Nieuw-Amsterdam en Diever. En verder als het moet.

Prijzig

Maar aan de barmhartigheid hangt ook een prijskaartje. "Het is echt harstikke duur, ik betaal elke dag zelf de brandstof en dat loopt in de papieren." Wekelijks is Bootsman honderden euro's kwijt aan benzine. "Boeren willen nog wel eens een tank benzine als vergoeding geven", zegt hij. Maar de dagelijkse ritjes vormen ook een flinke belasting voor de auto. "Dat is ook niet de jongste meer."

Bootsman hoopt dat er mensen zijn die hem willen ondersteunen. "Ik zoek mensen die willen helpen met heen en weer rijden. Het allermooiste zou zijn als iemand een bus beschikbaar heeft. We betalen zelf de brandstof wel. Met een bus kunnen je meer mensen meenemen, ben je sneller klaar en kun je meer mensen aan het werk helpen."