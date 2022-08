Landgoed Valkenstijn weer de dupe van vandalisme: 'Verdriet is groot'

Vandalen hebben flink huisgehouden op Landgoed Valkenstijn in Assen-Oost. Het is niet voor het eerst dat het landgoed schade oploopt door vandalisme.

Picknickbankjes in de sloot, prullenbakken en bankjes die uit de grond zijn getrokken en een informatietafel die vernield is. Op Facebook meldt de Stichting Landgoed Valkenstijn dat vrijwilligers die vaak op het terrein zijn voor het onderhoud bedroefd zijn door de aanblik. Hetzelfde geldt voor Cosis, dat het grasmaait op het terrein en rotzooi opruimt.

"Het verdriet is dan ook groot als we weer iets vinden dat gesloopt is. Dit gaat verder dan baldadigheid, want er is heel wat spierkracht voor nodig om de picknickbankjes in de sloot te gooien en de prullenbakken en banken inclusief beton uit de grond te trekken", schrijft de stichting.