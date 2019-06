Verdachten overval Gees willen in gesprek met nabestaanden Elders

Verdachte Yero V. is volgens zijn advocaat zelf ook getraumatiseerd door wat hij heeft meegemaakt. Hij dacht van tevoren dat er een inbraak zou worden gepleegd en dat er geen mensen waren, stelt ze. "Als hij had geweten dat er mensen thuis waren, was hij never nooit meegegaan naar Gees."Volgens de advocaat-generaal moet hij het geweten hebben. "Hij wist van tevoren dat er kluizen met geld in de woning waren. Dan heb je de hulp van de bewoners nodig om de kluizen open te krijgen", zei hij.V.’s advocaat zei ook dat de 23-jarige man niks meekreeg van het geweld dat de medeverdachten pleegden. Elders werd zo ernstig toegetakeld dat hij overleed. Maar op dat moment was V. met Elders’ vriendin bij de kluizen. "Toen ze terugkwamen, werden ze geconfronteerd met de zwaargewonde Elders die op de overloop lag. Dat beeld heeft hij nog steeds op zijn netvlies."De Belg heeft eerder al verklaard dat hij – eenmaal thuis – moest overgeven en letterlijk ziek was door wat hij had meegemaakt. Hij heeft de vriendin van Elders vanuit de gevangenis een excuusbrief geschreven. "Hij had ook gehoopt haar hier bij het hof persoonlijk te kunnen spreken. Helaas is dat niet gebeurd." V. hoopt nu op mediation, volgens de raadsvrouw.Ook de 28-jarige Belg Anouar K. liet in zijn laatste woord weten open te staan voor een gesprek met de vrouw en de andere nabestaanden. "Als ze vragen hebben, wil ik die beantwoorden", zei hij. "Er gaat geen dag voorbij dat ik niet denk aan wat zij meemaken. Ik heb veel spijt dat ik aan die ellende heb meegewerkt."Tegen hem en V. eiste de advocaat-generaal gisteren dertien jaar cel. Tegen Abdelhak B. eiste hij zestien jaar cel. De Amsterdammer (30) blijft ontkennen, wat volgens de advocaat-generaal ongeloofwaardig is. De zaak van de vierde verdachte, de Belg Fidan J. (26), moet van hem opnieuw worden behandeld bij de rechtbank Assen. Hij vindt dat het Openbaar Ministerie in zijn zaak vorig jaar onterecht niet ontvankelijk is verklaard.De advocaten vinden dat het hof het OM in alle vier de zaken niet ontvankelijk moet verklaren. Door fouten van de voormalig officier van justitie en politieagenten rondom een getuigenverhoor in 2017 hebben hun cliënten geen eerlijk proces gehad, vinden ze. Als het hof daarin meegaat, zouden de vier vrijuit gaan.Op 25 juli is de uitspraak.