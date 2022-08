Wat vind jij: Werkgevers hebben niets te zeggen over uiterlijk van personeel

Vrouwen die niet opgemaakt zijn kunnen ook klanten adviseren over Rituals-producten, zo oordeelt de toezichthouder. Mannelijk personeel doet dat namelijk ook. Daarnaast worden veel meer artikelen verkocht dan enkel make-up, waardoor de voorschriften volgens het College 'niet functioneel' zijn.

De zaak was aangespannen door een oud-werknemer van de keten die het onterecht vond dat zij wel make-up moest dragen en haar mannelijke collega's niet. De uitspaak van het mensenrechtencollege is niet bindend, al worden ze in vergelijkbare gevallen vaak wel opgevolgd als personeel zijn gelijk.