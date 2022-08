Talloze archeologische ontdekkingen in nieuwe tentoonstelling Herinneringscentrum

Herinneringscentrum Kamp Westerbork opent binnenkort de nieuwe tentoonstelling Emotie uit de Bodem. Kamp Westerbork 1939-1971 met bijzondere archeologische ontdekkingen die in de afgelopen dertig jaar zijn gedaan op het voormalige kampterrein.

Tijdens de expositie komen herinneringen aan bod van oud-gevangenen en bewoners van het latere woonoord De Schattenberg, waar Molukkers verbleven. In videofragmenten vertellen zij de verhalen die archeologische vondsten - zoals een stukje prikkeldraad, een kapmes, een kinderlaarsje of een tube zalf - bij hen oproepen.

Reacties op vondsten

"We hebben hun eerste reactie vastgelegd", vertelt conservator Guido Abuys. "De voorwerpen roepen verhalen op, bijvoorbeeld na het zien van een laarsje. 'Dat hebben we als kind gedragen, en we gingen naar Assen om dat te kopen', hoor je dan. Een knikker doet weer denken aan spelletjes die Molukse kinderen met elkaar speelden."

Een stuk prikkeldraad is ook een heel concreet voorwerp, benoemt Abuys. "'We konden niet naar buiten. We zagen heide en de lucht, maar dat was voor ons ontoegankelijk', haalt de conservator een van de reacties aan.

Onderzoek

De ontdekkingen van de tentoonstelling werden begin jaren 90 gedaan, in een tijd dat delen van het kampterrein opnieuw werden ingericht. Medewerkers van het Herinneringscentrum stuitten op objecten op de plek waar eerder barakken stonden waar zowel Joodse gevangen als Molukkers verbleven.

Later zijn er, naast onderzoek op het voormalig kampterrein, opgravingen gedaan op de vuilnisbelt en in- en rond de woning van de kampcommandant. De vondsten op de voormalige vuilnisbelt waren volgens het Herinneringscentrum talrijk. Naast honderden scherven zijn bijvoorbeeld medicijnflesjes, schoenen, en brillen aangetroffen.

Hulp van bezoekers

Conservator Abuys wil ook de reacties van de bezoekers peilen. "Ze krijgen talloze voorwerpen te zien, en wat roepen die bij hen op? Bij sommige vondsten weten we ook nog niet wat het eigenlijk is, en waarvoor het diende. "Misschien kan de bezoeker ons daarmee helpen."