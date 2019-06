Minister terughoudend over ontvoeringszaak Ewold Horn

De man kwam eind mei om het leven bij een ontsnappingspoging, nadat hij zeven jaar lang was vastgehouden door een terreurbeweging op de Filipijnen.Blok zegt dat er bij ontvoeringen vaste procedures gelden. "De lokale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de oplossing van de zaak", laat hij weten op de vraag welke stappen er in de afgelopen zeven jaar zijn gezet om Horn vrij te krijgen.Op de vraag of er contact is geweest met de ontvoerders, de terreurgroep Abu Sayyaf, antwoordt Blok: "De Nederlandse overheid onderhandelt niet met ontvoerders en betaalt geen losgeld."Blok antwoordt terughoudend op de vragen, die eerder werden gesteld door PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen. Hij verzekert tegelijkertijd wel dat de overheid 'al het mogelijke doet om een oplossing te bevorderen'."Om de slagkracht van de Nederlandse overheid in deze en toekomstige zaken niet te schaden, in het belang van de relaties met derde landen en internationale organisaties en dus voor de veiligheid van alle Nederlanders in het buitenland, doe ik geen nadere mededelingen over deze zaak en de inspanningen van de Nederlandse overheid daarin", schrijft Blok verder als antwoord op de vragen van Ploumen.Het PvdA-Kamerlid wilde ook weten wat Blok vindt van de uitspraken van onder andere medegijzelaar Warren Rodwell. De Australiër is in 2013 vrijgelaten. Destijds zou er 100.000 dollar losgeld zijn betaald. Hij uitte flink wat kritiek op het beleid van Nederland in de zaak van Horn.Over die kritiek is minister Blok kort. "Deze uitspraken zijn gedaan zonder kennis van de inspanningen op de zaak", besluit hij.