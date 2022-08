NS-treinverkeer in Drenthe ligt stil, voor de tweede keer in week tijd

Het treinverkeer in Drenthe ligt sinds vanochtend zo goed als stil door de staking van NS-personeel, die als een estafette alle regio's in Nederland aandoet. Vandaag is Midden-Nederland aan de beurt. Maar omdat daar het 'spoorknooppunt' Utrecht Centraal ligt, heeft de werkonderbreking verstrekkende gevolgen voor heel Nederland.

Veel treinen vertrekken of arriveren in Utrecht, en de coördinatie van het overige treinverkeer is in de stad geconcentreerd, zo luidt de uitleg van de NS. De vervoerder rijdt alleen op het traject Amsterdam Centraal - Schiphol.

Wim Eilert van spoorvakbond VVMC werd 'verrast' toen hij hiervan hoorde. "Ik kan mij voorstellen dat er rondom het midden van Nederland wat problemen ontstaan, maar de andere delen van het land platgooien, dat snappen we niet." Volgens de vakbondsvoorman is dat een besluit van het NS-bestuur.

'Alweer' geen NS-treinen Drenthe

Voor Noord-Nederland betekent het de tweede dag binnen een week dat het NS-treinverkeer op z'n gat ligt. De regionale vervoerders, zoals Blauwnet en Arriva, rijden wel volgens hun normale dienstregeling.

Of het bij deze stakingsacties blijft, is nog onzeker. Medewerkers leggen het werk neer om stukgelopen cao-onderhandelingen, een uitweg is voorlopig nog niet in zicht. "We hebben tot op heden niks gehoord, de NS voelt blijkbaar niet de behoefte om weer met de bonden om tafel te gaan, terwijl het begint met praten."

Doodlopende cao-onderhandelingen