Ongewone drukte bij egelopvang in Hollandscheveld: 'Egels raken uitgeput'

Acht volwassen egels worden weer op krachten gebracht bij de egelopvang in Hollandscheveld. Linda de Jong verzorgt samen met haar man al jaren egels in 't Egelhuus. Maar voor deze tijd van het jaar zitten ze ongewoon vol. En dat wordt door de jaren heen langzaam steeds erger.

De reden daarvoor is volgens Linda wel duidelijk: "Door de droogte verdwijnen er steeds meer insecten. En de insecten die er nog wel zijn die gaan een stuk dieper in de grond zitten", legt ze uit. "Hierdoor raken de egels uitgeput. Dan worden ze gevonden en hierheen gebracht. Ook hebben mensen de tuin steeds vaker heel schoon of betegeld, waardoor ze geen plek hebben voor een nestje."

Kattenvoer en een schoon hok

In 't Egelhuus worden de egels weer op krachten gebracht. "Soms zijn ze hier een paar dagen, maar soms ook langer", vertelt Linda. "We geven ze hier kattenvoer en een schoon hok. Ook worden de egels gewogen, om te kijken hoe goed ze het doen." Egels komen met verschillende klachten binnen. "Deze heeft een abces, die hebben we al meerdere malen moeten laten leeglopen. Ik denk dat we hem hier het hele winter wel hebben."

Rekening houden met egels

Wanneer de egels worden uitgezet, wordt dat vaak gedaan bij de mensen die de egel hebben gevonden. Dan kunnen ze daarna nog een beetje in de gaten worden gehouden. "Ook vragen we mensen om in hun tuin rekening te houden met de egels. Dat kan door voer neer te zetten zoals kattenbrokjes, het beste om te geven zijn de kittenbrokjes. Verder: de tuin niet al te netjes maken en zorgen dat ze van tuin naar tuin kunnen gaan."

Vorig jaar kwamen er ook veel egels binnen die het slachtoffer waren van een grasmaaier. "Gelukkig is dat dit jaar minder. Maar mocht je nog het gras gaan maaien, doe dit dan voorzichtig. En wanneer je een robotgrasmaaier hebt, zorg dan dat deze niet in de nacht aan het maaien is."