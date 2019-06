Assen kiest Koopmansplein met magische fontein

Dat is vanavond bekendgemaakt op het muziekpodium van het TT Festival op het Koopmansplein.Het Utrechtse bureau wil het Koopmansplein omtoveren tot een groen, vrolijk en levendig plein. Het zuidelijke deel is een ontmoetingsplek met veel groen.Aan de noordzijde liggen vier grote tuinen met daarin ook een speelplek voor kinderen. Het centrale gedeelte biedt ruimte voor evenementen en heeft een interactieve fontein.De gemeente Assen had vier ontwerpbureaus gevraagd een nieuw ontwerp te maken voor het Koopmansplein. De opdracht was om een plein te ontwerpen dat groener, gezelliger en kindvriendelijker is dan het huidige plein. Ook moest de historie van Assen en Drenthe terugkomen in het ontwerp.De vier ontwerpen werden begin deze maand gepresenteerd in De Nieuwe Kolk. Assenaren vanaf zes jaar konden hun stem uitbrengen op de verschillende ontwerpen. Meer dan 12.000 hebben dat ook gedaan.De overwinning van OKRA is overigens maar nipt. Het Utrechtse bureau won met 40 procent van de stemmen. Bureau B+B uit Amsterdam had 39 procent van de stemmen. Daarna waren de verschillen groter. Het plan van het Harense bureau Laos kreeg 15 procent van de stemmen en op de laatste plek, met 6 procent, eindigde het Rotterdamse West 8. Wil je alle ideeën nog eens bekijken, dan kan dat hier Het winnende ontwerp wordt de komende maanden verder uitgewerkt. De aanleg van het nieuwe Koopmansplein begint in 2020.