Proefspeler Ugrinic overtuigt Lukkien in eerste oefenduel FC Emmen

FC Emmen begon de wedstrijd met zeven spelers die ook vorig seizoen voor Emmen in actie kwamen. Veendorp, Bakker, Marinus, De Leeuw, Slagveer, Chacon en Bijl stonden vanaf de aftrap op het veld van SVBO. Daarnaast maakten doelman Hamrol, spits Kolar, middenvelder Roosken en testspeler Ugrinic hun debuut voor de Emmenaren.Emmen was vanaf het begin de bovenliggende partij en nam na ruim 17 minuten de leiding. Kolar kwam vrij voor doelman Otto, die in eerste instantie de 1-0 wist te voorkomen. Op de rebound van Marinus was de keeper echter kansloos.Nog geen tien minuten later verdubbelde Slagveer de score na een pass van Bijl (2-0). Marko Kolar liet zien een neusje voor het doel te hebben door, met een soepele voetbeweging, de 3-0 binnen te tikken. Filip Ugrinic bepaalde in de 45ste minuut de ruststand op 4-0.Na rust zag het publiek een ander Emmen. Hamrol, Veendorp, Slagveer en Ugrinic mochten van trainer Lukkien blijven staan. Camara Bos, Görgülü, Burnet, De Vos, Hiariej, Quispel en Scholte mochten de eerste minuten van het seizoen maken.Lang hoefde het publiek niet te wachten op de 5-0. Na ruim vijf minuten spelen in de tweede helft maakte Ugrinic zijn tweede van de avond. Invaller Freddy Quispel deed ook een duit in het zakje door, na 20 minuten, de 6-0 binnen te schieten.Negen minuten voor tijd scoorde ook Quispel zijn tweede van de avond. Alleen voor doelman Lars van der Swaluw schoot de middenvelder de bal beheerst binnen. Weer Quispel bepaalde de eindstand op 8-0. Morgen komt FC Emmen in actie in en tegen Nieuw Buinen.