Kerken bieden asieloplossing tot 'Zoutkamp', voor daarna 'zijn er gesprekken'

'Je weet hoe dat gaat met Ikea-bedden, dat is een gedoe'

Sinds zondagavond worden in MFA Open Hof Assen en in de Opstandingskerk Assen vluchtelingen opgevangen. Predikant Helène van Noord vertelt dat er in het Open Hof 10 mensen slapen en in de kerk 11 mensen.

"Met man en macht hebben we gisteravond Ikea-stapelbedden in elkaar gezet. Je weet hoe dat gaat met Ikea-bedden, dus dat was een gedoe. De hulp kwam van alle kanten. Het is wel een rollercoaster, vandaag zal alles wel een beetje indalen."