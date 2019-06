Bo Bendsneyder en Hans Spaan in TT Journaal #4

De vierde aflevering van het TT Journaal met Bo Bendsneyder en Hans Spaan

De Moto2-rijder is te gast in de omgebouwde tv-studio in de hospitality van RW Racing op het circuit.Zijn chef-monteur, Hans Spaan, is de laatste Nederlandse winnaar van een GP-race in Assen. In 1989 won hij de 125cc-race. We spraken met hem over zijn lange loopbaan, de zege in Drenthe en zijn huidige job bij RW Racing.De coureurs zijn inmiddels ook in Drenthe gearriveerd. Valentino Rossi werd bijvoorbeeld door veel fans opgewacht op vliegveld Eelde. Een aantal coureurs moest zich in de middag melden in de binnenstad van Assen om te assisteren bij een zeepkistenrace en zes rijders gaven acte de présence bij de pre-even persconferentie. Natuurlijk waren wij daar ook bij.Franco Morbidelli, de Italiaanse coureur uit het nieuwe Petrona Yamaha Team, testte op het circuit een DTM-wagen als opwarmertje voor de races van 19 tot en met 21 juli in Assen.Onze eigen Sjaan is gearriveerd op de camping en we sluiten de uitzending natuurlijk af met de prijsvraag, waarin u twee vrijkaarten kunt winnen voor de TT van zondag.